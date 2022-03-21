«إدارة المعرفة» بمحاكم دبي تنظم الجلسة الحوارية «حديث القيادة»

المصدر: دبي - البيان

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نظم قسم إدارة المعرفة بمحاكم دبي، جلسة حوارية، مع سعادة القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز في محاكم دبي، تحت عنوان «حديث القيادة»، من خلال منصة إلكترونية تديرها شريفة خالد رئيس أول شعبة المعرفة الداخلية.

والتي تستضيف فيها نخبة من ذوي الخبرة في الأبعاد القضائية والاستراتيجية، التي تسهم في دعم المعرفة لموظفي المحاكم على النطاقين الشخصي والعملي، لتشجيع ذوي التخصص لمشاركة خبراتهم مع جميع الموظفين، وتوطيد التواصل بينهم، ودعم منهجية المعرفة وسياسة الشفافية لمحاكم دبي، وذلك بحضور طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، ورؤساء المحاكم، والمديرين التنفيذيين في الدائرة والموظفين.

وتم خلال الجلسة، محاورة القاضي عبد القادر موسى، عبر برنامج Microsoft Teams، حول ثلاثة محاور، وهي النشأة والمسيرة العلمية والمهنية، والفرص والتحديات في النظام القضائي.

ومستقبل القضاء من منظور القيادة في محاكم دبي، لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالوصول بدبي إلى مصاف أفضل مدن العالم، في إقامة العدالة النافذة، التي تتسم بالدقة، وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة الوصول للجميع.

مهام

وأوضح القاضي عبد القادر موسى، خلال الجلسة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرت لأعضاء السلطة القضائية كل الإمكانات المطلوبة لأداء مهامهم في إعلاء راية العدالة، كونها من أهم ركائز الحكم الرشيد، كما أكد رئيس محكمة التمييز على حرص محاكم دبي، على مواءمة جميع مبادراتها وخططها التشغيلية، مع الرؤية الطموحة لحكومة دبي.

وذلك من خلال العمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة، من أجل الارتقاء بالأداء، وبما يحقق طموحات ورؤى القيادة الحكيمة بالوصول إلى خدمات حكومية عالية المستوى، لتجسيد الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في ضمان العدالة، باعتبارها من أهم أسباب توفير السعادة لأفراد المجتمع على أرض الإمارات.

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