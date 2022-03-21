تعاونية الاتحاد تعلن قدرتها تعبئة مليون عبوة وطرد خلال 24 ساعة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن أيوب محمد عبد الله، مدير العمليات في تعاونية الاتحاد، عن قدرة التعاونية على القيام بمليون عملية تعبئة وتغليف خلال 24 ساعة لطرود غذائية واستهلاكية وهدايا عينية، إضافة إلى قدرتها على تلبية طلبات جميع أنواع التعبئة والتغليف من الزبائن حسب رغباتهم واحتياجاتهم من المواد والسلع.

مشيراً إلى أن مثل هذه العملية تعتبر من العمليات الأسرع على مستوى الدولة والمنطقة التي يتم تنفيذها بهذه المدة الزمنية والوقت القياسي.

وبين بأن هذا الإعلان جاء في وقت يتزايد فيه الطلب في المنطقة على تعبئة المنتجات والسلع للوصول في وقت أقل إلى الحد الأقصى للإنتاج من تلبية احتياجات المجتمعات المحلية بشكل فعال مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة وتخفيض الكلفة.

وبين بأن هذه المبادرة الجديدة تعتبر خطوة هامة في إطار جهود التعاونية لتقليل الوقت والتكلفة على أصحاب الطلبيات الكبيرة، سواء مؤسسات أو شركات أو جمعيات خيرية، بما يصب في نهاية المطاف في صالح جميع المعنيين الذين يشملون شريحة واسعة من المجتمع.

ولفت بأن التعاونية لديها موظفون يتمتعون بالقدرة والكفاءة والخبرة الكافية لابتكار العديد من الحلول الاستباقية ورفع الإنتاجية عبر استخدام التقنيات والوسائل الحديثة، لجعل التعاونية الوجهة المفضلة لجميع الفئات، سواء من شركات أو مؤسسات أو أفراد، حيث أنها تحرص على توفير قدرة إنتاجية قصوى تصل إلى تعبئة وتغليف مليون صندوق خلال 24 ساعة، وذلك لتوسيع أعمالها في مجال التعبئة والتغليف وترسيخ ريادتها في هذا المجال أيضاً.

وبين بأن التعاونية استطاعت مؤخراً إنجاز طلب لأحد العملاء لديها بوقت قياسي من خلال تعبئة وتغليف ما يزيد على 200 ألف طرد خلال أقل من 12 ساعة بفضل كفاءة فريق عملها، وتمكنت من إنجاز الطلب في أقل من الوقت المحدد والمتفق عليه وتسليمها للزبون وفق المواصفات المطلوبة دون الوقوع بالأخطاء.

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