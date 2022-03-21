ليلى الهياس: نسعى لتكون أبوظبي بيئة مهيِئة ودامجة لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان

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قالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي: إن اليوم العالمي لمتلازمة داون، يعد مناسبة عالمية تحتفي بها منظمة الأمم المتحدة في 21 مارس من كل عام حتى نتمكن من الدعوة إلى المساواة في الحقوق للأشخاص من ذوي متلازمة داون والتواصل مع أصحاب المصلحة لإحداث تغيير إيجابي يساهم في تحقيق دمجهم الكامل في المجتمع وضمان وصولهم الى حقوقهم. وأضافت: يعد هذا اليوم أيضاً، فرصة فريدة من أجل تبادل الأفكار والخبرات والمعارف بهدف تقديم المزيد من المبادرات والمشاريع التي تضمن حقوقهم كونهم جزءاً مهماً وفاعلاً ولا يتجزأ من المجتمعات كافة.

وقالت: نسعى في دائرة تنمية المجتمع على تعزيز الجهود في دعم أصحاب الهمم كافة من أجل دمجهم في مسيرة مجتمعنا الذي نسعى دائماً ليكون بيئة مهيئة ودامجة وممكّنة يتمتع فيها ذوو متلازمة داون بكل الحقوق والحماية واستثمار قدراتهم ليصبحوا رافداً فاعلاً في تطور المجتمع وتنميته، لا سيما أننا نستنير من رؤية قيادتنا الرشيدة عبر توفير كل ما يلزم لأصحاب الهمم من دعم وخطط عمل وآليات تنفيذ فعّالة.

وأشارت المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي، إلى استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم والتي تم إطلاقها في عام 2020، بمشاركة أكثر من 28 جهة محلية واتحادية والتي تتضمن 6 محاور رئيسية وهي الصحة والتأهيل، الرعاية الاجتماعية، والتعليم، والتوظيف، ومحور الوصول الشامل والممكنات. ونحن في مرحلة تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال إنجاز مبادراتها بالشراكة مع مختلف القطاعات في إمارة أبوظبي، والرامية إلى توعية المجتمع حول أصحاب الهمم من خلال المنظور الحقوقي مع التأكيد أنّ مسؤولية دمج وتمكين أصحاب الهمم هي مسؤولية الجميع في إمارة أبوظبي، لتحقيق الهدف الأساسي من رسالتنا وهو تشكيل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لجميع الفئات.

وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أن تأسست، وهي ترتكز على ترسيخ مفهوم الإنسانية مع شرائح المجتمع كافة.

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