محمد بن راشد يترأس الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في إكسبو

المصدر: دبي- البيان

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ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الإثنين الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في #إكسبو2020 دبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن اجتماعات المجلس عبر 6 أشهر في المعرض الثقافي الأكبر عالمياً عكست رؤية حكومة الإمارات في دعم الحدث وترسيخ حضوره محلياً وعالمياً وحشد كافة الطاقات لدعم نجاحه الاستثنائي.

وأقر مجلس الوزراء قانوناً جديداً للجمعيات التعاونية في الدولة يجيز إدراجها في أسواقنا المالية ويتيح لها استقطاب شركاء استراتيجيين ويستحدث أنواعاً جديدة لها مثل التعاونيات الرقمية والمالية والمهنية وغيرها. التعاونيات نموذج اقتصادي ناجح يمكن البناء عليه وتطويره.

كما أقر مجلس الوزراء قانوناً جديداً للجمعيات التعاونية في الدولة يجيز إدراجها في أسواقنا المالية ويتيح لها استقطاب شركاء استراتيجيين ويستحدث أنواعاً جديدة لها مثل التعاونيات الرقمية والمالية والمهنية وغيرها. التعاونيات نموذج اقتصادي ناجح يمكن البناء عليه وتطويره".

واعتمد مجلس الوزراء اليوم إجازة ممارسة نشاط التمويل الجماعي Crowd funding وبأن يكون له مشغلين من القطاع الحكومي والخاص .. التمويل الجماعي من أفضل الوسائل لدعم تمويل الأفكار الابتكارية التجارية الجديدة .. وسيفتح باباً للشباب ورواد الأعمال في تمويل أفكارهم

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واعتمد المجلس أيضاً استراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تعزيزاً لحضور المرأة في المناصب القيادية.. كما اعتمد نظاماً جديداً لإصابات العمل في الدولة .. حفظاً للحقوق وحمايةً للعمال من إصابات وأمراض المهن المختلفة ..

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