طرق دبي تحتفي بأسبوع ويوم الأم والطفل

المصدر: دبي -البيان

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نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية متنوِّعةِ، احتفالا بيوم الأم والطفل 2022.

وشاركت مجموعة الأمهات، إلى جانب أطفال الموظفات، في الفعاليات والأنشطة التي تضمنت تكريم عدد من موظفات الهيئة بجائزة الأم المثالية.

وأكدت الهيئة سعيها الدائم والمستمر للمبادرة في جميع المناسبات الاجتماعية والإنسانية ومنها فعالية أسبوع ويوم الأم والطفل، وتسعى الهيئة بشكل حيوي وفعّال على الارتقاء بمستوى موظفاتها، لاسيما الأمهات منهن، وذلك من خلال تطويرهن وصقل مواهبهن ومهاراتهن لتمكينهن من تَبَوِّأ وظائف ومناصب ريادية في الهيئة.

ووجهت موزة المري مدير إدارة تنفيذي مكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين، رئيس اللجنة النسائية في الهيئة، بخالص الشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات" على الدعم اللامحدود من قبلها للمرأة الإماراتية، وللأمهات على وجه الخصوص وتحفيزها المستمر لهنّ لأداء أدوار فاعلة في المجتمع الإماراتي والإسهام في حركة النمو والبناء، التي تشهدها الدولة في شتى الميادين، تحقيقا لرؤية وتوجهات القيادة الرشيدة.

وقالت موزة المري: "شهدت الهيئة قائمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، التي شملت: تنظيم زيارة إلى (متحف المستقبل) بإمارة دبي، وتنظيم (ورشة تراثية) ضمت جلسة لاستعراض تراث دولة الإمارات وآداب المجلس وتقديم القهوة العربية وزيارة لمتحف الفهيدي، إلى جانب زيارة خاصة لحضانة الأطفال في الهيئة وتنظيم فعالية تصميم الأطفال لبطاقة خاصة بيوم الأم".

وأضافت المري: "حرصت الهيئة على إشراك موظفات في فعالياتها للعام 2022، من خلال فعالية (الجيل الأول) وهي عبارة عن إجراء تصوير أمهات الجيل الأول وهُنَّ يُعَبٍّرنً عن فرحتهن وسعادتهن للاحتفال بهذه المناسبة وبرنامج (إرثي) وهو عبارة عن فعالية لعرض المشغولات التراثية للأمهات مثل (التلي) بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، كما سيتم تنظيم (ورشة تراثية) لاستعراض تراث دولة الإمارات وآداب المجلس وتقديم القهوة العربية."

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