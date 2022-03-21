وزير خارجية اليابان يؤكد أهمية الإمارات الاستراتيجية لبلاده

المصدر: وام

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أكد معالي يوشيماسا هاياشي وزير خارجية اليابان أن دولة الإمارات ذات أهمية استراتيجية لبلاده خاصة في مجال أمن الطاقة.

وقال معالي يوشيماسا هاياشي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام".. " تأتي زيارتي لدولة الإمارات تزامنا مع الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية وهي فرصة لتعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات التي تتجاوز التعاون القائم في مجال الطاقة إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية في ظل رئاسة الإمارات لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر".

وشدد وزير خارجية اليابان على أهمية واردات النفط من الإمارات إلى اليابان باعتبارها تشكل نسبة تقارب ثلث إجمالي الواردات، مؤكدا أهمية دور الإمارات العربية المتحدة ، في استقرار سوق الطاقة العالمي.

وأشار معاليه إلى أن البلدين حققا في السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مجموعة واسعة من المجالات تتضمن الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والبنية التحتية والفضاء.

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