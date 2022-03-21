لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة تعتمد 63 مليوناً و117 ألف درهم لسداد مديونية 120 حالة

المصدر: البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.. اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة ضمن الدفعة (22) مبلغ 63 مليون و117 ألف درهم لسداد مديونية 120 حالة من الحالات المعروضة عليها، من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين.

وبلغ إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى 901 مليون و499 ألف و153 درهم، بواقع 1827 مستفيداً.

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