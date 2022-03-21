إنقاذ حياة مريض مصاب بكورونا من خلال جراحة إنقاص الوزن بتقنية الروبوت في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تمكن الفريق الطبي في وحدة السمنة في "مستشفى مركز كليمنصو الطبي" في دبي من إنقاذ حياة شخص أصيب بفيروس كورونا كان يعاني من السمنة المفرطة، حيث خضع إلى عملية إنقاص الوزن من خلال الجراحة الروبوتية.

وقام الفريق الطبي بإشراف الدكتور أيمن الحركة، مدير قسم الجراحة العامة وبرنامج جراحة السمنة، والدكتور علي شقير، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، ولينا دوماني، أخصائية تغذية، باستخدام منهج متعدد الاختصاصات لتقديم أفضل حل علاجي للمريض.

وتتميز جراحة الروبوت بأنها توفر للأطباء مستوى أعلى من الدقة أثناء الحركة وإجراء الغرز لإعادة وصل الأنسجة، كما تسهم في الحد من الألم وتسريع التعافي لدى المرضى. فقد تضمنت الجراحة التي أجريت للمريض إحداث ثقوب صغيرة فقط.

وأكد الدكتور أيمن الحركة، مدير قسم الجراحة العامة وبرنامج جراحة السمنة في مستشفى مركز كليمنصو الطبي، أن حالة المريض الصحية قد تحسنت بدون مضاعفات، بما سمح له بالعودة لممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي، وقال: "تفيد جراحة الروبوت في الحد من الألم لدى المريض، ويمكن التخلص من السمنة بشكل تدريجي من خلال برنامج شامل يتضمن نظام غذائي منظم ومتابعة حالة المريض بناءً على نمط حياته اليومية واحتياجاته الجسدية".

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