محمد بن زايد: الأم رمز لكل ما هو طيب وجميل في هذه الحياة

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الأم هي رمز لكل ماهو طيب و جميل في هذه الحياة.. تعطي بلا حدود، وتربي الأجيال، وأم الأبطال والشهداء، وصمام أمان المجتمعات.

وقال سموه : نحيي كل أم تحمل مسؤولية عظيمة في تربية أبنائها، جيل المستقبل وإعدادهم ليسهموا في بناء وطنهم وخدمة مجتمعهم ويواجهون تحديات المستقبل بالعلم والعمل.. وفي يوم الأم وفي كل الأيام تتجدد مشاعر الحب والعرفان لأمهاتنا.. أدعو الله أن يحفظهن ويرزقنا برهن.

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