محمد بن راشد ومحمد بن زايد: أيام ملؤها السلام والاستقرار وازدهار العالم

المصدر: دبي - البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشعوب التي تحتفل بعيد النيروز، وتمنى سموهما أياماً مليئة بالسلام والاستقرار وازدهار العالم.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه الرسمي في «تويتر»: «كل التهنئة لكافة الشعوب التي تحتفل بعيد النيروز.. تمنياتنا لهم بعام سعيد.. وفصل ربيع مليء بالخير.. وأيام قادمة مليئة بالسلام والاستقرار والأمن والأمان».

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على حسابه الرسمي في «تويتر»: «أهنئ الشعوب التي تحتفل بعيد النيروز وأتمنى أن يكون مناسبة خير وسلام وازدهار عليها وعلى شعوب العالم أجمع».

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