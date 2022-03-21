فقرات فنية وأنشطة منوعة احتفالاً باليوم العالمي لمتلازمة داون

المصدر: دبي - وام

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احتفلت جمعية الإمارات لمتلازمة داون، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، باليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يوافق اليوم 21 من مارس من كل عام، وذلك بمقر الجمعية بدبي بحضور وفد من المؤسسة. وقدم الأطفال من ذوي متلازمة داون خلال الاحتفال فقرات فنية وأنشطة منوعة.. فيما اصطحبت الدكتورة منال جعرور، رئيسة مجلس إدارة الجمعية وفد المؤسسة في جولة بمركز التطوير اطلع خلالها على الخدمات التي تقدمها لأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون وأشاد بها.

وقالت الدكتورة جعرور إن عدد الحالات المستفيدة من خدماتها منذ تأسيسها وصل إلى 558 من ذوي متلازمة داون في وقت تشهد فيه الجمعية إقبالاً ملحوظاً للاستفادة من خدمات التدخل المبكر والفصول التعليمية التأهيلية وفصول التهيئة المهنية والخدمات العلاجية المساندة التي توفرها في مجالات العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج اضطرابات اللغة والكلام، بالإضافة إلى جلسات التربية الخاصة وتعديل السلوك.

من جانبها أكدت سلمى كنعان، المديرة التنفيذية لجمعية الإمارات لمتلازمة داون، أن الجمعية تنتهج مساراً واضحاً يرتكز على توظيف أفضل الممارسات وتوفير أعلى معايير الخدمات والتركيز على نوعية الخدمات المقدمة، فضلاً عن الاعتماد على كوادر متخصصة من ذوي الخبرات والكفاءة في مجال العمل مع ذوي متلازمة داون، ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية تتسق مع السياسة الوطنية لأصحاب الهمم.

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