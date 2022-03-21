معرض ومؤتمر «جيسيك» ينطلق اليوم بمشاركة نخبة من خبراء الأمن السيبراني

المصدر: دبي - وام

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يشارك مجموعة من القادة الحكوميين ونخبة من الخبراء الدوليين وكبار شركات الأمن السيبراني في العالم في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك) الذي ينطلق اليوم في دبي للمساهمة في تحديد أجندات الأمن السيبراني في المنطقة.

مشاركة

ينعقد جيسيك في مركز دبي التجاري العالمي حيث يستضيف أكثر من 300 جهة عارضة إلى جانب ما يزيد على 10 آلاف من المختصين العاملين في المجال وقادة الأعمال وصناع التغيير من أكثر من 70 دولةً.

ويوفر جيسيك أكبر منصات الأمن السيبراني في المنطقة وأكثرها شمولاً، والتي تشهد مشاركة أكثر من 200 متحدّث رفيع المستوى بمن فيهم قادة الأمن السيبراني الوطني ورواد التكنولوجيا وصنّاع السياسات والباحثون والمسؤولون الأمنيون.

كما يستضيف مجلس الأمن السيبراني في الإمارات المؤتمر العالمي للأمن السيبراني الاجتماع السنوي الذي يهدف إلى توحيد الجهود على الصعيد المحلي والوطني والعالمي في مختلف القطاعات، ويساهم بتشكيل استراتيجيات الأمن والدفاع الوطنية لمواجهة التهديدات المتصاعدة، إضافةً إلى العديد من ورشات التدريب للعاملين في هذا القطاع.

أهمية

وأكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أهمية استضافة مجلس الأمن السيبراني المؤتمر العالمي للأمن السيبراني ودعم الفعالية الأبرز في مجال الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «جيسيك جلوبال 2022».

معرباً عن تطلعهم إلى قيادة حوارات بنّاءة حول الممارسات الفعالة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والأمن السيبراني بهدف تعزيز أوجه التعاون الدولي ومشاركة المعلومات والتبادل المعرفي للارتقاء بقطاع الأمن السيبراني في المنطقة.

وتتوزّع فعاليات المؤتمر التي تمتد لثلاثة أيام هذا العام على خمس مراحل، بما فيها مرحلة النشاطات الحكومية التي يستضيفها مركز دبي للأمن الإلكتروني، إضافةً إلى تتبع أداء المحتوى في مجالات جديدة مثل الرعاية الصحية والاتصالات والبنى التحتية الحيوية والتمويل.

مبادرات

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني نتطلع هذا العام إلى مشاركتنا في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات، حيث نستعرض بصفتنا الشريك الرسمي للأمن السيبراني أحدث مبادرات المركز التي تنسجم مع أهداف قيادتنا الحكيمة والرامية إلى جعل دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء السيبراني.

وتساهم هذه الخطوة في حماية الحلول المستقبلية ودعم التقدم التكنولوجي والتحول الذكي في دبي، فضلاً عن تعزيز مسيرة المركز لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات على نطاق عالمي في قطاع الأمن السيبراني.

وفي إطار المبادرة الوطنية «تصدي الثغرات» التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني في الإمارات يشارك 100 خبير اختراق أخلاقي في مبادرة GISEC Bug Bounty لاختراق مجموعةٍ من الثغرات البرمجية والتعرّف عليها وإصلاحها ضمن عدة سيناريوهات وأطر برمجية مختلفة تتضمن السيارات الكهربائية والهواتف المحمولة وطائرات الدرون.

ويشارك في المعرض عدد كبير من الأجنحة الوطنية، بالإضافة إلى الشركات الرائدة في القطاع بما فيها مايكروسوفت وهواوي وسباير سلوشنز، فضلاً عن جهاتٍ تشارك للمرة الأولى مثل أمازون ويب سيرفسز وسيسكو سكيورتي وهانيويل وتشيكبوينت والكثير غيرها.

ويستقبل معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك) الزوار والجهات العارضة من جميع أنحاء العالم، ويركز هذا العام على موضوع رئيسي بعنوان «تمكين مستقبل الأمن السيبراني: تعزيز مستويات الفعالية والأمان».

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