دائرة تنمية المجتمع: ارتفاع مؤشرات السعادة والرضا في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن ارتفاع مؤشرات السعادة والرضا في الإمارة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة، الذي يوافق 20 مارس من كل عام.

ويعتبر «اليوم العالمي للسعادة» أحد أهم الأيام العالمية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترافاً بأهمية السعادة كونها محركاً رئيساً لتطور المجتمع والنهوض الاقتصادي والتقدم على جميع المستويات، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن الاهتمام بأفراد المجتمع وتطوير أنماط حياتهم يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاه والسعادة، مشيراً إلى أن السعادة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار على أنها أحد العوامل الرئيسية لرفاهية المجتمع، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال: إن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تعمل على ترسيخ مفهوم السعادة والرفاه الاجتماعي لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها، مؤكداً أن الدولة نجحت في أن تكون ضمن أبرز دول العالم في تحقيق أعلى معدلات الرضا والسعادة.

وأوضح أن دائرة تنمية المجتمع تحرص على إجراء مسوحات دورية واستبانات سنوية تهدف إلى التعرف على احتياجات وتطلعات المجتمع للعمل على تعزيز مسيرة التنمية بما ينسجم ورؤية الدائرة الرامية إلى تحقيق حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة.

وأكد أن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة من أجل تعزيز سعادة أفراد المجتمع من خلال الارتقاء بما يتم تقديمه من خدمات تشمل عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك التعليم والصحة، إضافة إلى توافر البنية التحتية القوية القادرة على تقديم المزيد من أجل ازدهار الحياة في الإمارات.

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