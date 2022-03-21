راشد النعيمي يعزي جمال وأحمد الحاي في وفاة والدتهما

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم واجب العزاء إلى جمال وأحمد الحاي في وفاة المغفور لها والدتهما وإلى أسرة وعائلة الحاي الكرام وذلك بمجلس العزاء في منطقة الصفا بدبي. كما قدم واجب العزاء عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وذويها.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز