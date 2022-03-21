471 من أصحاب الهمم يستفيدون من «زكاتكم لتعليمنا»

المصدر: الشارقة - البيان

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دعت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى مساندة «حملة الزكاة»، التي تطلقها المدينة سنوياً منذ العام 1989 خلال الشهر الفضيل، وتحمل شعار «زكاتكم لتعليمنا».وأكدت الشيخة جميلة القاسمي أن المدينة شكلت لجنة متخصصة لدراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسر أصحاب الهمم، حيث تُحدد هذه اللجنة بدقة من يدخل في فئة الفقراء والمساكين، بسبب عدم القدرة على الكسب أو تلبية الاحتياجات الضرورية، نظراً لارتفاع كلفة التعليم أو العلاج، حينها تقوم المدينة بالإنفاق على تعليمهم .

شعار الحملة يبيّن الطريقة التي يتم من خلالها صرف أموال الزكاة حسب المصارف الشرعية لسداد الأقساط الدراسية الخاصة بالطلاب ممن لا يستطيع أولياء أمورهم تحمل أعبائها، والأمل كبير في أن تسهم حملة هذا العام (2022) في سداد الرسوم الدراسية لـ 471 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم.

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