خصم 30 % لحاملي بطاقة إسعاد في مستشفى دبي للأسنان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، و«مستشفى دبي للأسنان» الواقع في مدينة دبي الطبية عن توقيع اتفاقية شراكة بينهما، تنضم بموجبها المستشفى إلى برنامج الخصومات «إسعاد»، مقدمةً لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى خصماً بنسب 30% على جميع علاجات الأسنان في المستشفى.

ويمتد الاتفاق لعام كامل قابل للتجديد، ليصبح المستشفى ضمن العروض الصحية التي يقدمها برنامج «إسعاد» لحاملي البطاقة وأسرهم، ويلتزم بتقديم الخصم المتفق عليه، وبالمقابل تقوم لجنة بطاقة «إسعاد» بالتسويق والإعلان عن عروض المستشفى في الموقع الإلكتروني https:/‏/‏esaad.dubaipolice.gov.ae/‏ والتطبيق الذكي لإسعاد، وعبر منصات إسعاد الإعلانية، بالإضافة إلى إرسال عروضها عبر البريد الإلكتروني إلى جميع حاملي بطاقة «إسعاد».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز