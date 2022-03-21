مكتوم بن محمد: فرقنا الحكومية تكتب قصة نجاح دبي

المصدر: دبي - البيان

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التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، فريق مراجعة الهياكل التنظيمية في حكومة دبي، الذين يعملون لترسية أسس الحوكمة الرشيدة، وشكر سموه الفريق لإنجازاته وتفانيه في عمله وجميع الفرق الحكومية بدبي التي تعمل بجد وإخلاص لكتابة قصة نجاح دبي.

تدوين

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «التقيت بفريق مراجعة الهياكل التنظيمية في حكومة دبي الذين يعملون لترسية أسس الحوكمة الرشيدة، وتطبيق أفضل الممارسات، وزيادة فعالية وكفاءة العمل الحكومي، وضبط الإنفاق. نشكر الفريق لإنجازاته وتفانيه في عمله، ونشكر جميع الفرق الحكومية بدبي التي تعمل بجد وإخلاص لكتابة قصة نجاح دبي».

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