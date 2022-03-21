ميثاء الشامسي: «أم الإمارات» ضربت لنا أروع الأمثلة في الأمومة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة أن الأم هي الحنان والإيثار والعطاء، وهي الصورة المثلى للمحبة والتفاني، ورمز السلام وبناء الأوطان، صانعة الأجيال، فهي المربية التي تواصل الجهد والعمل الدؤوب من أجل أبنائها لتجعل منهم مواطنين صالحين قادرين على المشاركة في بناء مجتمعهم ووطنهم.

وتقدمت بمناسبة يوم الأم الذي يحتفل به يوم 21 مارس من كل عام.. بخالص التهاني إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي ضربت لنا أروع وأغلى الأمثلة في العطاء وفي الأمومة والإنسانية والقيادة والريادة.

وقالت: إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أخذت بأيادي المرأة الإماراتية حتى غدا دورها بارزاً متميزاً ورائداً في المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ووفرت كل ما يُعزز مكانتها السامية في بناء الأجيال، أمهات على قدر المسؤوليات المناطة بهن تربوياً وتنشئة للأسر حاضراً ومستقبلاً.. فكل التقدير لسموها والثناء والاعتزاز، ونعاهدها بأن نقتدي بنهجها في تمكين الأم.

وأضافت: إن الأم دائماً من تصنع مستقبل المجتمع، وإعداد رجاله ونسائه وهي صمام الأمان وركيزة الأسرة الأساسية، فكل عام وأم الإمارات بخير وعافية، أطال الله في عمرها وحفظها للإمارات، وندعو الله أن نكون دائماً عند حسن ظنها.

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