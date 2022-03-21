هزاع بن زايد: حفظ الله جميع الأمهات وكل عام وأنتن بخير

المصدر: دبي - البيان

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بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة عيد الأم.

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حسابه في «تويتر».

وقال سموه: «الأم رمز الخير ومدرسة المحبة وينبوع الوفاء، وبها تزهو الحياة ويشع نور الأمل. وبمناسبة #عيد_الأم نتقدم لأمنا أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك بأجمل التبريكات، متمنين لها مزيداً من العطاء والنجاح في كل ما تقوم به من أجل تقدم الأمهات وأطفالهن. حفظ الله جميع الأمهات وكل عام وأنتن بخير».

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