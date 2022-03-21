«تحقيق أمنية» وأكاديمية الإعلام الجديد تتعاونان في «التواصل الاجتماعي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت مؤسسة «تحقيق أمنية» مؤخراً مُذكّرة تفاهم مع أكاديمية الإعلام الجديد بدبي. وقّع المُذكّرة هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وراشد العوضي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، وتنصّ المذكرة على تعزيز التعاون في مجال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بريادة أكاديمية الإعلام الجديد التي تهدف إلى تأهيل وبناء القدرات في قطاع الإعلام الرقمي إقليمياً وعالمياً، لافتاً إلى أن المؤسسة، وبتوجيهات من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، تسعى على الدوام إلى عقد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية الرائدة والتي تُسهم في دعم جهود المؤسسة الرامية إلى تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض تُهدّد حياتهم داخل الدولة وخارجها، وتوعية أفراد المجتمع برسالة مؤسسة «تحقيق أمنية» وتحقيق أهدافها الإنسانية النبيلة.

وقال الزبيدي: « نثق بأن التوقيع عامل دفع كبير لأعمال ومبادرات وأنشطة المؤسسة، وتُساهم في إضاءة شمعة الأمل في قلوب المرضى». من جهته قال العوضي: «نؤمن بالعمل الإنساني الذي تقوم به مؤسسة تحقيق أمنية، لجلب الأمل والقوة والفرح إلى حياة الأطفال الصغار.

وتُمثّل المؤسسة الشريك الاستراتيجي الذي نرغب في العمل معه؛ فهي تعمل بشغف وإخلاص من أجل رعاية الأشخاص الذين يؤمنون بقوة الخير. كما أنهم يتبنون المحتوى الاجتماعي كطريقة اتصال في الحاضر والمستقبل، وهي الطريقة التي تتماشى مع الأهداف طويلة المدى لأكاديمية الإعلام الجديد لدعم نمو الاقتصاد الرقمي، ولذلك نقدم خبرتنا في مجال الاتصال الرقمي لمساعدتهم في تعزيز هدفهم وتحقيقه».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز