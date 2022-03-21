92.7 ألف مؤمّن عليه جديد في أبوظبي بالربع الأخير لـ 2021

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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كشفت إحصاءات صندوق أبوظبي للتقاعد ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الجدد في الربع الرابع من 2021 بنسبة 50% مقارنة بأعدادهم من الفترة ذاتها من عام 2020، حيث بلغ عدد المؤمن عليهم 92 ألفاً و746 شخصاً، وشكلت نسبة الذكور منهم 55% وبلغ عددهم 50590، بينما شكلت نسبة النساء 45% وبلغ عددهن 42156.

وذكر الصندوق في النشرة الإحصائية الصادرة أخيراً، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن القطاع الحكومي يشكل النسبة الأكبر من القوى العاملة المواطنة في الإمارة والمسجلة لدى الصندوق، إذ يبلغ عددهم 82.356 ألفاً بنسبة 89%، الأمر الذي يعكس زيادة التغطية التأمينية للمواطنين في الإمارة، مما يوفر لهم الحياة الكريمة واستدامة مالية بعد التقاعد، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص 10390 بنسبة 11%.

مجموع

وذكرت الإحصائية أن مجموع جهات العمل يبلغ 1659 جهة عمل، منها 318 جهة عمل حكومية، و1341 جهة عمل في القطاع الخاص.

وبينت إحصاءات الصندوق أن نسبة المتقاعدين الأحياء 70% من إجمالي المتقاعدين، بينما بلغت نسبة المتقاعدين المتوفين 30% من إجمالي المتقاعدين، وبلغت أعداد المتقاعدين 13759، ووصلت أعداد المتقاعدين الذكور 10531 بنسبة 77%، في حين بلغ عدد المتقاعدات الإناث 3228 بنسبة 23%، فيما تمثل متوسط سن المتقاعدين الأحياء 61 عاماً، بينما بلغ متوسط سن التقاعد 53 عاماً.

نسبة

هذا وسجلت إمارة أبوظبي أعلى نسبة في أعداد المتقاعدين والمستحقين، إذ وصلت نسبة المتقاعدين 70%، تليها مدينة العين بنسبة 21%، ثم المناطق الشمالية بنسبة 5%، ثم الظفرة 4%، وعلى صعيد متصل، بلغت نسبة المستحقين أعلى نسبة في إمارة أبوظبي بنسبة 60%، تليها مدينة العين بنسبة 30%، ثم الظفرة بنسبة 5%، والمناطق الشمالية 5%.

وفيما يخص المستحقين، فقد بلغ عددهم في الربع الرابع 9839 مستحقاً يمثلون 3898 متقاعداً متوفى، وبلغت نسبة المستحقين 85% من الإناث، و15% ذكور، كما أوضح الصندوق في النشرة الإحصائية أن نسبة المستحقين الجدد من الذكور 23%، والإناث 77%.

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