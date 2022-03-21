محمد صالح: استراتيجية الأمن المائي 2036 استدامة للاقتصاد الوطني

المصدر: دبي - البيان

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أكَّد محمد محمد صالح مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تدرك أهمية المياه كمورد حيوي لا يمكن الاستغناء عنه، وهي – إلى جانب الطاقة – يمثلان الركائز الأساسية، التي تقوم عليها جهود الدولة في استدامة نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في مختلف القطاعات الأخرى.

مناسبة

وقال بمناسبة اليوم العالمي للمياه: إن تأمين هذا المورد الحيوي خلال الفترة القادمة سوف يتأتى، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036، وهي الاستراتيجية التي تهدف إلى ضمان واستمرارية الوصول إلى المياه، خلال كافة الظروف، وبما يواكب أحدث وأعلى المواصفات العالمية في المجال، الأمر الذي سيسهم بدوره في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف: إن «الاتحاد للماء والكهرباء» تعمل خلال الفترة الحالية على المساهمة الفاعلة في تحقيق أحد أهم المستهدفات العليا للاستراتيجية الوطنية للأمن المائي، ألا وهو خفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وذلك من خلال مشروعها الأضخم لإنتاج 150 مليون جالون يومياً من محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين، وهي المحطة التي بدأت إنتاجها بالفعل مؤخراً، وستغذي مناطق الشمال بالكامل بدءاً من عجمان وصولاً إلى الفجيرة وضواحيها، ومروراً بأم القيوين ورأس الخيمة، إلى جانب غيرها من المشروعات الاستراتيجية المعززة لاستدامة القطاع واستقراره، بما في ذلك مشروعات التخزين، وتمديد الشبكات واسع النطاق.

وأكد صالح أهمية استمرار الشراكات المثمرة، وتضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، من أجل توفير الحلول المستدامة في هذا المورد الحيوي.

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