20 - 30 % الرياح ترفع أسعار الأسماك بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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شهدت أسواق الأسماك في الفجيرة ومدن الساحل الشرقي ارتفاعاً في الأسعار في الأيام الثلاثة الماضية.

وأشار سليمان الخديم رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك رئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة، إلى أن الارتفاع تراوح من 20 - 30 في المئة للأسماك المحلية، بسبب أحوال الطقس التي حالت دون خروج الصيادين للصيد بسبب الرياح القوية التي أدت إلى اضطراب البحر وارتفاع أمواجه، الأمر الذي نتج عنه قلة في المعروض من الأسماك وزيادة الطلب عليها، وارتفاع في الأسعار، لافتاً إلى أن أسواق المنطقة تم استيراد الأسماك لها من باقي الإمارات الأخرى لعدم تأثرها بتغيرات الطقس.

تراجع

وقال الخديم إن الأسعار ستبدأ بالتراجع لتعود إلى معدلها الطبيعي في هذه الأيام، وذلك بعد استئناف رحلات صيد الأسماك إثر توقفها لأيام، بسبب الأحوال الجوية، إذ ستزخر دكك البيع بأنواع مختلفة من الأسماك الطازجة المحلية التي ستتوافر بأسعار مناسبة.

وأوضح المواطن عبدالله سالم أحد مرتادي السوق أن الفترة الماضية شهدت قلة في المعروض من أنواع الأسماك المحلية في السوق، وأن ما توافر قليل جداً ما أدى إلى ارتفاع أسعارها عن السابق.

شهرة

وقال السماك محي الدين: إن الأسماك قل المعروض منها وإن ما توافر جلب من أسواق الإمارات الأخرى، ويرى أن الأمر مؤقت وستمتلئ دكك البيع في اليومين المقبلين بالأسماك المحلية الطازجة، إذ يشتهر سوق الفجيرة بأسماكه الطازجة التي تجلب من خليج عُمان.

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