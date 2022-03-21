سعيد الطاير ينال الزمالة الفخرية من معهد الطاقة بالمملكة المتحدة

المصدر: دبي - البيان

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حصل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي على «الزمالة الفخرية» المرموقة من معهد الطاقة البريطاني، وتُعد هذه الزمالة الفخرية الأولى التي تُمنح في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد معالي الطاير أول شخصية إماراتية تحصل عليها. ويمنح معهد الطاقة البريطاني الزمالة الفخرية للأفراد المتميزين ممن لهم إسهامات رائدة تنسجم مع أهداف المعهد في «الترويج للمنفعة العامة لعلم الطاقة والوقود في جميع التطبيقات والاستخدامات».

ويعد معهد الطاقة هيئة عضوية مهنية مقرها المملكة المتحدة تأسست عام 2003 نتيجة اندماج معهد البترول الذي تأسس عام 1913، ومعهد الطاقة الذي تأسس عام 1925، وكان لدى المعهدين تاريخ عريق عملا على تطويره لسنوات طويلة لدعم قطاع الطاقة.

حضور

وتسلم الطاير الزمالة الفخرية من الدكتور نيك وايث، الرئيس التنفيذي الجديد لمعهد الطاقة، بحضور الدكتور وضاح غانم رئيس مجلس إدارة فرع الشرق الأوسط لمعهد الطاقة، وعبد اللطيف البطاوي، الأمين العام ونائب الرئيس الفخري لفرع الشرق الأوسط لمعهد الطاقة، وأليسون هول، نائبة القنصل العام لسفارة المملكة المتحدة في دبي.

وتم ترشيح سعيد الطاير للزمالة الفخرية من قبل فرع الشرق الأوسط لمعهد الطاقة في لندن، تقديراً لإنجازاته الكبيرة وعمله الدؤوب لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز المستقبل الأخضر والاقتصاد المستدام؛ وإدارة قضايا الطاقة النظيفة وأمن الطاقة بشكل فعّال، إضافة إلى جهوده الحثيثة في دعم تحول دبي إلى مدينة مستدامة من خلال التخطيط الاستشرافي في مجال الطاقة بما يتماشى مع أفضل الممارسات والاستراتيجيات الرائدة وخاصة استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

بالإضافة إلى جهود معاليه في تعزيز الطاقة المتجددة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، واستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 من خلال المجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ والتميز التشغيلي في مجال الطاقة والمياه من خلال هيئة كهرباء ومياه دبي، وإدارة استهلاك الطاقة بكفاءة من خلال إنشاء شركة الاتحاد إسكو لخدمات الطاقة والمملوكة لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى جانب العديد من المشاريع والمبادرات الناجحة الأخرى.

رؤية

وقال الطاير: «يسرني الحصول على الزمالة الفخرية من معهد الطاقة المرموق، إذ نسترشد برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مساعينا جميعها».

وأَضاف: «إن الحصول على هذه الجائزة المرموقة مصدر فخر واعتزاز، وسنواصل العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات لنبقى دائماً في القمة».

ترحيب

وقال الدكتور نيك وايث: «في الوقت الذي تواجه فيه دبي والمنطقة والعالم واقع أزمة المناخ المتمثلة في ندرة المياه والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر، يسعدني أن أرحب بمعالي الطاير في زمالة معهد الطاقة، وتسليط الضوء على جهوده لتطوير دبي كمدينة خضراء، والاشراف على استراتيجيتها للحياد الكربوني، ونشر مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطلب على الطاقة؛ ما يجسد هدف معهدنا المتمثل في إيجاد مستقبل أفضل للطاقة والمجتمع، وأتطلع إلى مساهماته في عملنا المستقبلي لتسريع تحول صحيح للطاقة في منطقة الشرق الأوسط والعالم».

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