مدير بلدية عجمان: فخورون بحصد 6 جوائز ضمن «التميز الحكومي»

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب عبدالرحمن محمد النعيمي المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن فخر الدائرة بحصدها ست جوائز ضمن «جائزة عجمان للتميز الحكومي» بدورتها الخامسة. وأشاد بجهود الكفاءات الطموحة في الدائرة التي لا ترتضي إلا بتحقيق أفضل النتائج وإسعاد كل فرد في المجتمع ودفع عجلة التطوير الحضري الشامل والمستدام، والمضي قدماً نحو تطوير البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، والحفاظ على صحة وسلامة الجميع وصيانة الثروات البيئية.

وكانت «دائرة البلدية والتخطيط بعجمان» قد تم تكريمها من قبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بعد حصدها جائزة فئة أفضل منشأة في تحقيق النتائج الخاصة بالأداء المؤسسي، وجائزة فئة أفضل منشأة حكومية في تحقيق مؤشر النضج الإحصائي، وجائزة فئة أفضل ممارسة في تطوير السياسات الحكومية عن سياسة مسكن العزاب وجائزة فئة نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات عن قناة الحضور الشخصي، وجائزة فئة نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات عن قناة الموقع الإلكتروني إضافة إلى جائزة نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات عن قناة التطبيق الذكي.

وقال عبدالرحمن محمد النعيمي: إن الدائرة وضعت خطة شاملة ومتكاملة لعملها الدؤوب وأعدت استراتيجية هادفة تنسجم مع استراتيجية حكومة عجمان وعليه نفذت المشاريع النوعية ودعمت المبادرات المبتكرة التي تصب في مصلحة كل فرد في المجتمع.

وتقدم بالشكر لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط لدعمه المتواصل للكفاءات البشرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز