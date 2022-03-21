توصية بضرورة الكشف المبكر عن الإعاقات السمعية لحديثي الولادة

المصدر: دبي - البيان

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أوصت الدورة السنوية السابعة عشرة لمؤتمر أكاديمية الشرق الأوسط لطب الأنف والأذن والحنجرة، والذي اختتم فعالياته أمس في فندق إنتركونتننتال فستيفال سيتي دبي بضرورة فحص الإعاقات السمعية للمواليد، ما يضمن الكشف عنها مبكراً، وإدراجه ضمن برنامج فحص الأطفال حديثي الولادة.

وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية هذا الفحص، كونه يساعد على علاج الأمراض السمعية بصورة مبكرة، ويخفض حالات الإصابة بالصمم بين الأطفال، من خلال عمليات زراعة قوقعة الأذن، لافتين إلى أن التأخر في اكتشاف أي خلل في مستوى السمع لدى المولود، يتسبب في تضاعف الإصابة، وانخفاض مستوى السمع، ما ينعكس سلباً على مستوى التحصيل الدراسي للطفل وخاصة أن معظم المستشفيات تملك الإمكانات الطبية البشرية والتقنية لعلاج حالات ضعف السمع لدى الأطفال.

وانتخب المؤتمر الدكتورة منى عاشور، أخصائية الأنف وجراحة تجميل الوجه في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، المملكة العربية السعودية، رئيسة للأكاديمية ورئيسة المؤتمر السنوي الثامن عشر لأكاديمية الشرق الأوسط لأطباء الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق والذي سيقام في الفترة من 26–2 مايو 2023.

إسهام

وأعلن الدكتور معاذ الطرابيشي استشاري الأنف والأذن والحنجرة الرئيس السابق لمؤتمر أكاديمية الشرق الأوسط في ختام الدورة الحالية عن سعادته بانتخاب الدكتورة منى عاشور، مشيراً إلى أنه سيتم في المؤتمر الثامن عشر الاعتراف بالإسهام المتزايد لطبيبات الأنف والأذن والحنجرة في الشرق الأوسط في تعليم وممارسة طب الأذن والأنف والحنجرة وتحسين رعاية المرضى في مجالنا.

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