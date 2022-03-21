شرطة حتا: لا قضايا مجهولة جنائياً ومرورياً خلال 5 أعوام

المصدر: دبي - البيان

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ثمن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، الجهود التي يقوم بها مركز شرطة حتا في منطقة الاختصاص، حيث لم يسجل المركز أي قضية مجهولة في المجالين الجنائي والمروري، خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك نتيجة للبرامج الأمنية والمرورية، التي يطبقها في منطقة اختصاصه.

جاء ذلك خلال تفقد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي لمركز شرطة حتا، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه خلالها العميد خالد سعيد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، ونائبه العقيد عبدالله راشد الهفيت، والعقيد بدر بوسمرة، مدير إدارة التقييم والتميز المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد الدكتور تميم محمد الحاج، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والمقدم سيف القايدي، مدير مكتب التطوير المؤسسي في قطاع شؤون البحث الجنائي، وعدد من الضباط.

مؤشرات

واطلع اللواء المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، حيث حقق المركز نسبة 100% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وكان المستهدف 100%، بينما بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقة و7 ثوان في العام 2021 وكان المستهدف 4 دقائق، مقابل دقيقتين و4 ثوان في العام 2020 وكان المستهدف 7 دقائق.

برامج

كما اطلع على البرامج الأمنية، التي يطبقها مركز شرطة حتا في مناطق الاختصاص، والتي أدت إلى صفر قضية مقلقة مجهولة خلال السنوات الخمس الماضية، وصفر قضايا لا وجه لإقامة الدعوى، وتم التواصل مع الضحايا بشقيه الجنائي والمروري بنسبة 100% خلال 7 أيام عمل.

سجلات

وثمن اللواء المنصوري جهود قسم السجلات المرورية، وحرصهم على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح، من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، مما أدى ذلك إلى صفر قضية مرورية مجهولة خلال العام الماضي، كما سجل المركز 9 بلاغات مرورية في العام 2021، نتج عنها حالة وفاة واحدة، وسجل 8 بلاغات مرورية في العام 2020 نتج عنها حالة وفاة واحدة، كما قام المركز بتنفيذ العديد من الحملات المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ومن أبرزها «الانحراف المفاجئ» وحملة التوعية بمخاطر الدراجات الكهربائية و«الأمطار نعمة لا تجعلها نقمة» بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المحاضرات التوعوية المرورية في مدارس حتا والعديد من الدوائر الحكومية في منطقة الاختصاص.

مبادرات

اطلع اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري على المبادرات الإدارية، التي نفذها المركز للموظفين، والتي أدت إلى ارتفاع السعادة الوظيفية بنسبة 98.3 % في نتيجة استطلاع مؤشر السعادة الداخلي و98.7 % في مؤشر استطلاع السعادة الحكومي، وارتفاع الرضا الوظيفي بنسبة 98 %، ومن ضمنها مبادرة «نعمل لسعادة الأسر» التي تهدف إلى المساهمة الدراسية لأبناء الموظفين، ومبادرة «علاجكم» التي تهدف إلى توفير العلاج، ومبادرة «تواصل وتراحم».

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