خليفة بن طحنون : كل الكلمات وأجمل العبارات لا تصف أم الشهيد

المصدر: وام

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وجه الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، اليوم، التهنئة لكل الأمهات بمناسبة "يوم الأم" الذي يصادف 21 مارس من كل عام.

كما تقدم بالتهنئة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، مشيدا بإنجازات سموها في مختلف المجالات وخاصة في تمكين المرأة الإماراتية لتصل لما هي عليه اليوم.

وأوضح أن الاحتفال بيوم الأم لا يمكن أن يكتمل من دون أن نخص بالشكر الجزيل والتقدير العظيم أمهات شهدائنا الأبرار اللواتي ساهمن في إعداد جيل من الأبطال فبذلوا دماءهم وقدموا حياتهم دفاعا عن حياض الوطن وترابه.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان : كل الكلمات وأجمل العبارات لا تفي الأم حقها ولا تصف جهودها وتضحياتها وفضلها، مشددا على الدور الأساسي الذي تقوم به الأم في مجال إعداد وبناء المجتمعات وتربية الأجيال وغرس القيم النبيلة فيهم.

وأشار إلى أن الأمومة في الإمارات تحظى بتقدير كبير من قيادة الدولة الرشيدة، حيث تتوفر للمرأة الأم، كافة أوجه الدعم، وفي جميع المجالات، الأمر الذي مهد الطريق أمامها لممارسة الحقوق كافة، التي تستند إلى قيم العدالة والمساواة، في استكمال لنهج الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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