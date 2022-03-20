«بنت النوخذة» يحتفي بالأم في يومها العالمي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سعياً إلى إبراز دور الأم في تعزيز أواصر الترابط الأسري، وترسيخ النسيج المجتمعي، وتزامناً مع اليوم التراثي الإماراتي "حق الليلة"، نظم مطعم بنت النوخذة والمقهى الشعبي بكلباء فعالية مجتمعية إنسانية احتفالاً بيوم الأم العالمي، تحت شعار «أمي سعادتي».

وهدف الاحتفال الذي أُقيم في لنادي الأصالة التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وحضره الراعي الرسمي للفعالية رجل الأعمال حسين عيسى الدرمكي وأسرته، إلى التعريف بدور الأم وجهودها في بناء أجيال تسهم في نمو وازدهار مجتمعها.

كما سعى الاحتفال إلى تأصيل التراث الإماراتي، ضمن أجواء بيئية طبيعية بحرية تتميز بها مدينة كلباء، إضافة إلى فرصة تبادل الحوار الودي الملهم مع الأمهات عن الماضي والحاضر والتخلص من ضغوطات الحياة.

وشهد الاحتفال توزيع الورود على 20 من الأمهات اللواتي حضرن وشاركن في الفعالية، كما شهد الحدث استعراضاً لأبرز المأكولات الشعبية التي تشتهر بها دولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز