92.7 ألف مؤمن عليهم جدد في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ منى خليفة

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كشفت إحصائيات صندوق أبوظبي للتقاعد ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الجدد في الربع الرابع من 2021 بنسبة 50٪ مقارنة بأعدادهم من الفترة ذاتها من عام 2020، حيث بلغ عدد المؤمن عليهم بلغ 92 ألفاً و746 شخصاً، وشكلت نسبة الذكور منهم 55٪ وبلغ عددهم 50.590 ألفا، بينما شكلت نسبة النساء 45% وبلغ عددهم 42.156 ألف.

وذكر الصندوق في النشرة الإحصائية الصادرة مؤخراً وحصلت «البيان» على نسخة منها، أن القطاع الحكومي يشكل النسبة الأكبر من القوى العاملة المواطنة في الإمارة والمسجلة لدى الصندوق إذ يبلغ عددهم 82.356 ألفا بنسبة 89٪، الأمر الذي يعكس زيادة التغطية التأمينية للمواطنين في الإمارة، مما يوفر لهم الحياة الكريمة واستدامة مالية بعد التقاعد، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص 10.390 بنسبة 11٪، وذكرت الإحصائية أن مجموع جهات العمل يبلغ 1.659 جهة عمل، منها 318 جهة عمل حكومية، و 1.341 جهة عمل في القطاع الخاص.

وبينت إحصائيات الصندوق أن نسبة المتقاعدين الأحياء 70٪ من إجمالي المتقاعدين، بينما بلغت نسبة المتقاعدين المتوفين 30٪ من إجمالي المتقاعدين، وبلغت أعداد المتقاعدين 13759، ووصلت أعداد المتقاعدين الذكور 10531 بنسبة 77٪، في حين بلغ عدد المتقاعدين الإناث 3228 بنسبة 23٪، فيما تمثل متوسط سن المتقاعدين الأحياء 61 عاماً، بينما بلغ متوسط سن التقاعد 53 عاماً.

هذا وسجلت إمارة أبوظــبي أعلى نسبة في أعداد المتقاعدين والمستحقين، إذ وصــلت نسبة المتقاعدين 70٪، تليها مدينة العين بنسبة 21٪، تليهما الإمارات الشمالية بنسبة 5٪، ثم الظفرة 4٪، وعلى صعيد متصل، بلغت نسبة المستحقين أعلى نسبة في إمارة أبوظبي بنسبة 60٪، تليها مدينة العين بنسبة 30٪، ثم الظفرة بنسبة 5٪ و الإمارات الشمالية 5٪.

وفيما يخص المستحقين، فلقد بلغ عددهم في الربع الرابع 9.839 مستحقاً يمثلون 3.898 متقاعد متوفي، وبلغت نسبة المستحقين 85٪ من الإناث، و 15٪ ذكور، كما أوضح الصندوق في النشرة الإحصائية أن نسبة المستحقين الجدد من الذكور 23٪، والإناث 77٪.

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