الشيخة فاطمة: لطالما آمنت أن الأمهات هن بناة الأوطان.. فبداخل كل أم وطن نابض بالحب والأصالة

المصدر: وام

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هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، الأم الإماراتية وأمهات الشهداء وجميع الأمهات في العالم بمناسبة "يوم الأم".

وأعربت سموها بهذه المناسبة عن فخرها بمساهمات الأمهات الجليلة وعطائهن الوفي وتضحياتهن المخلصة من أجل سعادة أسرهن وتربية أبنائهن وبناء مجتمعاتهن ليقدمن أروع الأمثلة السامية في تأدية الواجب الوطني والأسري بكل كفاءة واقتدار.

و قالت سموها: "لطالما آمنت أن الأمهات هن بناة الأوطان.. فبداخل كل أم وطن نابض بالحب و الأصالة.. وواحة إبداع وابتكار وعطاء إنساني لا ينضب، يعم بخيره على دولتنا الغالية بما يهدي هذه الأرض الطبية أبناء مخلصين.. ملتفين حول القيادة الرشيدة.. متطلعين لأن تكون بلادنا في المقدمة نحو مستقبل أعظم وأجمل بإذن الله تعالى.. بمناسبة يوم الأم..

كل عام و أمهات الإمارات والعالم وأمهات شهداء الوطن الأبرار بألف خير..

نفخر بتفانيكن وتضحياتكن، التي زرعت المحبة والأمل والإنسانية في أرجاء المعمورة".

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