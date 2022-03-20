طرق دبي وشرطة دبي تبحثان تعزيز السلامة في نشاط توصيل الطلبات بالدراجات النارية

المصدر: دبي- البيان

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عقد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماعاً تنسيقياً، بحثا خلاله تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل المشتركة المتعلقة بالسلامة المرورية في نشاط توصيل الطلبات بالدراجات النارية، وتحقيق مؤشرات الأداء الاستراتيجية ومستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، واستراتيجية الهيئة في التعامل مع الطلب على النقل.

ورحب معالي مطر الطاير، في مستهل الاجتماع الذي عقد بالمبنى الرئيس لهيئة الطرق والمواصلات، بمعالي الفريق عبدالله خليفة المري، والوفد المرافق، مشيداً بعلاقة الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وشرطة دبي، والنتائج التي حققتها الاجتماعات التنسيقية في رفع مستوى التعاون والعمل المشترك، وتحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في دبي، في خفض وفيات حوادث السير، ورفع نسبة مستخدمي وسائل النقل الجماعي ووسائل التنقل الفردية في حركة السكان، بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين والزوار في إمارة دبي.

وقال الطاير: تولي هيئة الطرق والمواصلات محور السلامة المرورية أهمية قصوى، وتحرص على تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ورؤيتها (صفر وفيات) لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية، وتنظيم عمل قطاع توصيل الطلبات، بما يدعم نموه ضمن بيئة تراعي السلامة والأمان، ورفع مستوى السلامة المرورية لسائقي الدراجات ومستخدمي الطريق، وتحقيق مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، موضحاً أن جائحة كوفيد ـ 19، عززت نمو الطلب على خدمات شركات توصيل الطلبات، لتلبية احتياجات الجمهور من البضائع والمنتجات، مما فرض الحاجة، لتنظيم عمل هذا القطاع بصورة تضمن تميز الخدمات المقدمة للجمهور.

العمل المشترك

من جانبه، ثمن معالي الفريق عبد الله خليفة المري علاقة الشراكة الاستراتيجية بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، التي ساهمت في الارتقاء بمنظومة العمل المشترك بين الجانبين، وتحقيق الأهداف الرامية إلى بسط الأمن والأمان ونشر الطمأنينة وتعزيز الأمن والسلامة المرورية، ورفع مستوى الامان على طرقات دبي

وأشاد معاليه بجهود فرق العمل التوعوية المشتركة بين الجانبين التي أثمرت في تحقيق نتائج إيجابية وحققت أهدافها في تقويم سلوك مستخدمي الطريق من خلال إشراكهم في المسؤولية، وضمان تكاتف أفراد المجتمع معاً من أجل تحقيق المصلحة العامة.

توصيل الطلبات

وناقش الاجتماع تنظيم نشاط توصيل الطلبات بالدراجات النارية، الذي شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، وتعزز دوره خلال فترة جائحة كوفيد-19، ونتيجة لهذا النمو، ارتفع عدد حوادث الدراجات من قرابة 300 حادث عام 2020، إلى 400 حادث عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 25%، وتركزت أسباب الحوادث في عدم ترك مسافة كافية، والانحراف المفاجئ، وتجاوز الإشارة الحمراء.

واستعرض الجانبان خريطة الطريق وحملات التوعية المشتركة لرفع مستوى السلامة المرورية في هذا النشاط، حيث جرى إعداد وتعميم اشتراطات لائحة الجودة التي تشمل السائقين والدراجات النارية، واستحداث مواصفات الملابس الواقية لسائقي الدراجات، التي تشمل واقي الأكواع والخوذة وحذاء السلامة، حسب المعايير والمواصفات العالمية، وإعداد المادة التدريبية الخاصة بسائقي قطاع توصيل الطلبات، وتدريب السائقين عليها بالتنسيق مع المعاهد، وكذلك إطلاق جائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات، لتكريم أفضل الشركات والسائقين.

وأعلن الجانبان إطلاق حملة مشتركة واسعة، لتوعية سائقي دراجات توصيل الطلبات، حول مخاطر السرعة والسلوكيات الخاطئة في القيادة، وتكثيف الضبطية المرورية لسائقي توصيل الطلبات للحد من السلوكيات الخاطئة، وتعزيز الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وتشديد إجراءات ترخيص سائقي دراجات توصيل الطلبات، وتعريف الشركات والسائقين بجائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات، التي تضم فئتين، الأولى للشركات، وتشمل تكريم أفضل شركتين في خدمة توصيل الطلبات، وأفضل شركتين في خدمة توصيل الطلبات عن طريق المنصات والتطبيقات الذكية، وخصصت الفئة الثانية، للسائقين المحترفين، وتشمل تكريم أفضل عشرة سائقين سنوياً.

وتسهم الجائزة في خلق بيئة تنافسية بين شركات توصيل الطلبات، في رفع مستوى الجودة والتميز، في تقديم الخدمات للمتعاملين، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحفيز سائقي توصيل الطلبات، على الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وخدمة المتعاملين.

حضر الاجتماع من جانب شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، والعميد محمد عقيل أهلي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، والعقيد جمعة بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، فيما حضره من جانب الهيئة، السيد عبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، والمهندس حسين البنا مدير الإدارة التنفيذي لإدارة المرور، والمهندسة منى العصيمي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي للنقل.

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