عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان "هاتفياً" علاقات الصداقة وتطورات الأزمة في أوكرانيا

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي ليز تروس وزيرة خارجية بريطانيا علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

و تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه التطورات الإقليمية و العالمية و بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية وأهمية دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة إلى جانب تكثيف الجهود المبذولة لدعم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا.

كما ناقش سموه و معالي وزيرة خارجية بريطانيا ملف استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية.

و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي حرص دولة الإمارات على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ودعمها للجهود المبذولة كافة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا.. و أشار إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة في مواجهة التداعيات الإنسانية للأزمة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا.

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