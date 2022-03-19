ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر نهاراً.

والرياح: شمالية غربية – جنوبية شرقية /15 إلى 35 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي: مضطرب - متوسط.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:35، والمد الثاني عند الساعة 58:02، الجزر الأول عند الساعة 21:08، والجزر الثاني عند 43:20، وبحر عمان: متوسط - خفيف.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:27، والمد الثاني عند الساعة 23:14، الجزر الأول عند الساعة 08:17، والجزر الثاني عند الساعة 05:39.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً: المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى أبوظبي 27 20 90 55 دبي 29 19 95 50 الشارقة 30 17 95 45 عجمان 30 19 95 50 أم القيوين 30 17 95 50 رأس الخيمة 30 18 90 45 الفجيرة 28 18 75 25 العين 30 16 95 30 ليوا 30 13 85 25 الرويس 27 18 80 45 السلع 28 17 80 45 دلما 25 17 85 45 طنب الكبرى 26 19 90 60 طنب الصغرى 26 19 90 60 أبو موسى 26 19 90 60.

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