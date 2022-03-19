شرطة دبي تشارك في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات كراع مجتمعي

المصدر: دبي - البيان

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شاركت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية «كراع مجتمعي» في منافسات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة 166 مواطناً ومواطنة، وشباب من11 دولة أوروبية وآسيوية.

وقال العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، إن مشاركتنا جاءت ضمن منافسات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2022، لدعم الكفاءات الوطنية علمياً ومهنياً في سبيل الارتقاء بمستوى الكادر البشري، وتوفير كل المقومات لتمكينهم من المشاركة بفعالية وكفاءة في عملية التنمية المستدامة داخل المؤسسة الشرطية وخارجها، والتعريف بمنصة «إيفاد»، وهي بوابة طلبة الجامعات والمدارس لاستشراف المستقبل الأمني في شرطة دبي، وأهمية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، لتنفيذ خطتها الاستراتيجية وتحقيق أهدافها بكفاءة ومهارة متميزة، ومن هنا تأتي المنصة لتمثل جسر عبور للطلبة المبتعثين والمتدربين والمتعاونين نحو المستقبل، من خلال ما توفره المنصة من فرصة للتعلم وتبادل المعلومات والخبرات.

وأشار إلى أن إطلاق التدريب العملي يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على فتح المجال للطلبة للحصول على الخبرات العملية، وذلك عبر تحديد الراغبين في التدريب لديها والاختصاص العلمي.

وأعرب عن سعادته بتفاعل أبناء المجتمع إلى جانب الإقبال اللافت من المسؤولين والطلبة والأسر للتعرف على أجواء المسابقة الوطنية والمنافسة الدولية للمهارات، حيث اكتسبت في دورتها الحالية بعداً دولياً مع تنظيم المنافسة الدولية الودية للمهارات على هامشها، بتنافس شباب الوطن مع نخبة من طلبة العالم، متمنياً التوفيق لفريق مهارات الإمارات الذي سيمثل الدولة في المسابقة العالمية للمهارات التي تقام في الصين بمدينة شنغهاي أكتوبر المقبل.

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