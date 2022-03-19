شرطة دبي و«الموارد البشرية» تناقشان المنازعات الجماعية للعمال

المصدر: دبي - البيان

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ناقش اللقاء السنوي الأول لشرطة دبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، عدداً من المحاور، منها نتائج المبادرات المشتركة لعام 2021، وبرامج عام 2022، والمنازعات الجماعية للعمال، وفرق العمل الميدانية المشتركة.

ويهدف اللقاء، إلى تعزيز التعاون المشترك، وإطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات الابتكارية بين الجهتين، للوصول لأفضل الحلول والممارسات في مجال حماية حقوق العمال، وتوحيد الجهود المشتركة.

وقال العقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان إن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى إسعاد المجتمع، من خلال تطوير العمل مع المؤسسات والدوائر ذات الصلة بالشأن العمالي في إمارة دبي ومنها وزارة الموارد البشرية والتوطين لتعزيز التكامل والخروج بمشاريع مشتركة فيما يخص إسعاد فئة العمالة.

ومن جانبه قال أحمد الياسي مدير ادارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين أن اللقاء يأتي تتويجاً للجهود والنتائج المشتركة بين الجهتين، واستكمالا للمشاريع المستقبلية في هذا الشأن.

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