دفاع مدني دبي ينظم فعالية «طفلي يبتكر»

المصدر: دبي- البيان

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نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، إدارة الاستراتيجية والمستقبل قسم «الابتكار»، مؤخراً فعالية «طفلي يبتكر» لبراعم الدفاع المدني، ضمن فعاليات الإدارة العامة للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، في حي دبي للتصميم D3، وصل عبرها 9 طلاب إلى المراحل النهائية من المسابقة.

وقدم الطلاب المشاركون أفكاراً مختلفة حول التحديات المطروحة الخاصة بإجراءات السلامة في المدارس، مع طرح الحلول المقترحة والأفكار الإبداعية، ليتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في ختام المسابقة.

وثمن اللواء جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة، فعالية «طفلي يبتكر» ودورها في إعداد أجيال واعدة من المبكرين والمبدعين، تواكب تطورات المجتمعات الحديثة، مشدداً على الدور المجتمعي الدفاع المدني بدبي واهتمامه المتعاظم بالأطفال ودعمهم عبر مختلف المحاور، فهم شباب الغد ورجال ونساء المستقبل، الذين نعول عليهم في استمرارية تفوق دولتنا على كافة الصعد.

فيما أكدت عفاف جاسم المهيري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل أن الفعالية تركز بشكل أساسي على تنمية مهارات الأطفال الإبداعية، وتعليمهم أسس الابتكار بطرق ممتعة وتأهيلهم، ليكونوا مبتكرين في المستقبل، كما سيتم تبني وتوفير كافة أشكال الدعم للفائزين بالمراكز الأولى في هذه المسابقة.

هذا وشهدت الفعاليات الختامية للمسابقة تكريم إدارات المدارس المشاركة، في إطار الشراكة الاستراتيجية، والتعاون البناء في مجالات الدفاع المدني.

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