سفينة «الطاقة الشمسية» تحط رحالها في دبي

المصدر: دبي - وام

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استقبل «دبي هاربر»، الواجهة البحرية الاستثنائية، سفينة «بوريما» السويسرية التي تخوض تجربة فريدة من نوعها بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فقط، حيث تقوم السفينة بجولة كبرى حول العالم تحت اسم «بلو اوديسي» تبحر خلالها عبر 5 قارات.

وتعتبر «بوريما» السفينة الأولى من نوعها في العالم التي تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين فقط واختارت «دبي هاربر» ليكون محطتها الثانية في رحلتها التي قطعت خلالها حتى الآن ما يزيد على 11 ألف كيلومتر دون توقف منذ مغادرتها مدينة أوساكا اليابانية في 18 ديسمبر 2021.

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