وزارة تنمية المجتمع تفتح باب التسجيل للمشاركة في العرس الجماعي 2022

المصدر: دبي-نورا الأمير

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أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في العرس الجماعي الذي تنظمه لمجموعة من شباب الوطن للعام 2022، على أن يكون المتقدم ممن لا تنطبق عليهم شروط وضوابط منحة الزواج، وألا يمر على عقد القران مدة ستة أشهر، وذلك تأكيداً لمبدأ الاستقرار الأسري والتلاحم، وحرصاً على تعزيز ودعم نهج الأعراس الجماعية.

وتأتي الأعراس الجماعية في إطار تحفيز الشباب على تقليل نفقات حفلات الزواج، ومساعدتهم على تأسيس حياة أسرية مستقرة وسعيدة. علاوة على كونها ثقافة إماراتية أصيلة ومتوارثة جيلاً بعد جيل بدعم من القيادة والحكومة.



584 متقدما



وأظهر موقع الوزارة الإلكتروني أن عدد المتقدمين للاستفادة من منح الزواج التي تقدمها الوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري 584 متقدماً، فيما تبحث الوزارة عمن لا تنطبق عليهم شروط المنحة من أجل إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة بأعراس جماعية. وأتاحت الوزارة المشاركة بالعرس الجماعي وفق 4 شروط تتضمن أن يكون المتقدم وزوجته من مواطني الدولة وأن يكون هذا الزواج الأول للمتقدم، وأن لا يتعدى عقد القران مدة ستة أشهر، وأن يكون غير مطابق لشروط وضوابط منح الزواج.



وتقدم وزارة تنمية المجتمع منحة الزواج للشباب المقبلين على الزواج وتصرف لهم المنحة بناء على عدد من الشروط أهمها: أن يكون المتقدّم وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 عاماً، وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج، وألا يتجاوز صافي دخل الشخص 25 ألف درهم، علاوة على حضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع، فيما تتضمن الوثائق المطلوبة صورة عقد الزواج مصدق طبق الأصل من المحكمة المختصة، وبطاقة الهوية للزوجين، وصورة من خلاصة قيد الزوج مضافاً إليها الزوجة وصورة من خلاصة القيد توضح تاريخ الشطب، ووثيقة تثبت صافي الدخل الشهري لمقدم الطلب بما في ذلك شهادة راتب تفصيلية وإفادة عن ملكية الأراضي والعقارات والرخص التجارية من مكان إصدارها .



خدمة



وتتيح الوزارة عبر موقعها الإلكتروني خدمة طلب المشاركة في الأعراس الجماعية«التي تنظمها في مختلف المناسبات في إمارات ومناطق الدولة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة التي تقوم على أساس تعزيز مكانة الأسرة وتقوية أواصر النسيج المجتمعي، وتأكيد تلاحمه، فضلاً عن دعم طموح الشباب والشابات في تكوين أسر مستقرة وتخفيف الأعباء المالية عنهم، التزاماً بالمؤشر التنموي»أسرة متماسكة ومجتمع متلاحم«.



توعية



تركز وزارة تنمية المجتمع على محور التوعية اللازمة للشباب المقبلين على الزواج من خلال برنامج (إعداد) لتأهيل الشباب، عبر دورات تزود المنتسبين بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسر مستقرة من مختلف الجوانب الحياتية، ويتضمن البرنامج 5 محاور الأول أهمية وتعزيز البناء الأسري ومحور أهمية العلاقات الأسرية ومحور كيفية مواجهة التحديات الأسرية وتعزيز التخطيط المالي والأسري ومحور ترسيخ الشراكة بين الزوجين في تربية الأبناء وتعزيز المواطنة في نفوسهم.



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