«وياكم» تبحث التحديات المجتمعية وحلولها في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مبادرة «ويّاكم»، وهي منصة مجتمعية مبتكرة تهدف لحصر التحديات وتصميم الحلول من قبل المجتمع. وسيتم التركيز في المرحلة الأولى من المشروع على مجتمع مدينة خليفة وذلك بالشراكة مع مركز التواجد البلدي، وستتم دعوة السكان للمشاركة من خلال تحديد واقتراح حلول لتحديات اجتماعية محددة بناءً على مجموعة من المعايير. كما سيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على مكافآت مالية تحفيزية إلى جانب فرصة تنفيذ أفكارهم التطويرية على أرض الواقع.



وقالت الدكتورة ليلى عبدالعزيز الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: ستسهم منصة «وياكم» في تعزيز مشاركة المجتمع في صناعة التغييرات ذات الأثر، حيث إن المنصة تعد إحدى الأدوات المهمة لرصد التحديات المجتمعية وتطوير الحلول المناسبة.



جهود



كما سلطت الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في تقدّم القطاع الاجتماعي وأضافت: تعد مبادرة «وياكم» واحدة من المشاريع الرقمية التي أطلقناها لتسريع جهودنا نحو دراسة وتحديد التحديات الاجتماعية بصورة أفضل وتطوير حلول وتدخلات مبتكرة. وستدعم المنصة جهود الدائرة في تحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع.



وستشمل المنصة العديد من المواضيع التي تلامس جودة حياة الفرد مثل: التوازن بين العمل والحياة، والصحة، والقيم الاجتماعية والثقافية، والتواصل الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية والمجتمعية، والرفاهية الذاتية. ويمكن لأعضاء المجتمع اقتراح حلول تتعلق بهذه الموضوعات المختلفة، لتقيمها لجنة من الخبراء في القطاع الاجتماعي.



وبهدف تشجيع أعضاء المجتمع على المشاركة في المبادرة، أعلنت الدائرة عن مكافآت وجوائز مالية تحفيزية لأفضل 3 أفكار. كما سيتم تكريم المشاركين الذين يقع الاختيار على أفكارهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإخبارية، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات تقدير من دائرة تنمية المجتمع.



وتابعت الهياس: يتمثل الهدف من إطلاق منصة «وياكم» في بناء جسور تواصل بين المجتمع والقطاع الاجتماعي وسيسهم ذلك في تمكين صانعي القرار من التوصل إلى فهم أفضل للقضايا ذات الأولوية، وإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لها.



مبادرة



وأعرب المهندس خلفان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع عمليات البلديات الفرعية في بلدية مدينة أبوظبي عن سعادته لتعزيز الشراكة مع دائرة تنمية المجتمع من خلال هذه المبادرة المجتمعية المهمة، والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير وداعم لمنهجية التواصل مع المجتمع، وإشراكه في وضع الرؤى المشتركة، لمواجهة التحديات، والعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات المجتمع، وتوفير البيئة السليمة.



تجربة



أوضح المهندس خلفان النعيمي أن تجربة المركز في تعزيز علاقاته مع شرائح المجتمع من خلال العديد من القنوات مثل «فريجنا» واللقاءات المباشرة والملتقيات، أسهمت بشكل واضح في توحيد الأفكار وابتكار حلول وطرح مبادرات دعمت مسيرة التطوير في مدينة خليفة.

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