وفد من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال يزور متحف المستقبل

المصدر: دبي – البيان

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زار وفد من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، برئاسة شيخة سعيد المنصوري، مدير عام المؤسسة بالإنابة، أجمل مبنى على وجه الأرض «متحف المستقبل»، وذلك للاطلاع على أكبر منصة في المنطقة لدراسة المستقبل، واستشرافه، وتصميمه، لبناء معالم الحقبة المقبلة من منظور علمي وفكري جديد، حيث رافقها في الجولة كل من: غنيمة البحري مدير إدارة الرعاية والتأهيل، وحمده بن لاحج مدير مكتب الاستراتيجية والتميز، وإبراهيم أوغان مدير إدارة الدعم المؤسسي، وخلود سعيد مدير الإيواء، وآمنة المطوع مدير الخدمات النفسية، وعائشة المدفع مدير قسم البحوث والاتصالات، وثريا المرزوقي مدير قسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية، وجميلة الفلاسي مدير قسم الشؤون المالية، وفاطمة أهلي أخصائي تخطيط استراتيجي، وإيمان المزروعي مسؤول المتابعة والتنسيق في مكتب المدير العام في المؤسسة.



وسلطت الجولة الميدانية الضوء على 3 أقسام رئيسية، شملت: الفضاء لرؤية الأرض من منظور جديد، والنظام البيئي المستقبلي لطرق تحسين مورثات النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى التواصل الروحي والنفسي، حيث يوضح هذا القسم طرقاً مختلفة للتعافي باستخدام الحواس.





دقة





وقالت المنصوري: تجولنا في مرافق صرح معرفي، وحضاري عكس رؤى رائدة ومستنيرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد الحاضر والمستقبل، وصور لنا التقدم البشري بحلة استباقية أبهرت العالم بدقتها وروعة تفاصيلها، ليبني جسراً بين الواقع والحلم، مضيفاً بذلك علامة استثنائية جديدة سيدونها التاريخ.



وتابعت: احتضنت نوافذ هذه الأيقونة المعمارية كلمات قائدنا الملهمة، ليعلن عن مرحلة جديدة لا تعرف المستحيل، مرحلة رسخت مفهوم التفرد والابتكار، لتضع حجر الأساس لمسارات وآفاق مستدامة، تحلق بنا من مدينة دبي إلى المستقبل.

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