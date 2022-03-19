«ثومبي عجمان» ينظم مخيماً طبياً مجانياً غداً ويطلق باقة «رمضان»

المصدر: عجمان - البيان

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ينظم مستشفى ثومبي عجمان مخيماً صحياً مجانياً غداً الأحد الموافق لـ 20 مارس الجاري من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً.



ويقدم خلال الفعالية استشارات طبية مجانية من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى خصومات على الفحوصات التشخيصية، ومجموعة من الأدوية الأساسية المجانية.



ويقدم من خلال الفعالية بعض القسائم المجانية لإجراء فحوصات تخطيط القلب، والموجات فوق الصوتية، وجلسة علاج طبيعي، وفحص العين وكذلك قياس نسبة السكر بالدم، وضغط الدم، وفحص مؤشر كتلة الجسم مجاناً، وخصم على إجراءات الأسنان.



وقال أكبر محي الدين ثومبي، نائب الرئيس لقطاع الرعاية الصحية بمجموعة ثومبي: يتم إقامة الحملات والمخيمات الطبية المجانية لهدف سامٍ يتمثل في تعزيز الوعي الصحي بين شرائح المجتمع حول الآثار الضارة التي يمكن أن يحدثها نمط الحياة غير المتوازن على صحة الفرد. ومن ثم، فإن المخيم يهدف إلى التشخيص المبكر للمشاكل الصحية والخلل الذي قد يحدث بسبب ذلك، حيث سيقدم الأطباء المشورة الطبية والعلاج لكل من يسجل في المخيم.



وبجانب فعاليات المخيم، أطلق مستشفى ثومبي باقة فحوصات رمضان، بسعر 200 درهم فقط، حيث ستتضمن الباقة 83 فحصاً إلى جانب استشارة مجانية. وتم إطلاق باقة فحوصات رمضان من خلال لقاء خيري لدعم احتياجات سكان الدولة في مجال الرعاية الصحية، حيث حضر اللقاء كبار المسؤولين بالجمعيات والمؤسسات الخيرية بالدولة.



ومن خلال «باقة رمضان» يقوم المريض بإجراء الفحوصات الأساسية وبعض الفحوصات التخصصية أيضاً مثل: صورة الدم الكاملة، وظائف الكبد، وظائف الكلى، نسبة الدهون بالدم، نسبة الهيموجلوبين بالدم، وفيتامين د الإجمالي، وفيتامين ب 12، وهرمونات الغدة الدرقية، نسبة الحديد، هرمون التستوستيرون، فحص البول الروتيني وغيرها من الفحوصات.



وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد فيصل بارفيز، مدير التشغيل والعمليات لمستشفى ثومبي: مع اقتراب شهر رمضان المبارك، قررنا الاحتفال بهذا الشهر من خلال زيادة الوعي بالصحة في مجتمعنا. لقد تعاونا مع الجمعيات الخيرية الرائدة في الدولة لتصل مساعدتنا للمرضى الذين يتواصلون مع هذه الجمعيات، فنحن نحاول عدم حرمان أي شخص من الرعاية الصحية الجيدة. ومع «باقة رمضان» سيتمكن مرضانا من الحصول على الخدمات التي تلبي احتياجاتهم الصحية بأفضل طريقة ممكنة، وهذه المبادرات هي جزء من جهودنا المستمرة لتعزيز جوانب الصحة الوقائية إلى جانب الخدمات العلاجية الطبية والجراحية التي نقدمها.

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