144 مليون فحص لـ«كوفيد 19» منذ بدء الجائحة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت إحصائيات نشرها الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات أنه تم إجراء 144,205,004 فحوصات في الدولة للكشف عن احتمالية الإصابة بـ«كوفيد 19» منذ بدء الجائحة. الأمر الذي أسهم في السيطرة على المرض وتحقيق الدولة إنجازات عالمية متميزة في التعامل مع الجائحة.



وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 332,323 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 887,015 حالة.



‌‎وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,302 حالة.



كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,048 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 856,390 حالة.



وفي إطار آخر أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 10,598 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد 19» وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 24,393,592 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 246.64 جرعة لكل 100 شخص.



ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.



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