«كهرباء دبي» تمكن موظفيها في أتمتة العمليات الروبوتية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، برنامج «تعلم أتمتة العمليات الروبوتية التدريبي» الهادف إلى تمكين موظفي الهيئة في مجال أتمتة العمليات الروبوتية، وترسيخ مساهمتهم في تحسين الإنتاجية وتسريع عمليات الهيئة. واشتمل البرنامج على أكثر من 10 ورش عمل تدريبية، شارك فيها 24 موظفاً من مختلف قطاعات الهيئة. وحصل الموظفون المشاركون على شهادات عالمية معتمدة في أتمتة العمليات الروبوتية.



وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن تشجيع الموظفين على الابتكار، وتمكينهم من استخدام وتطوير أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يندرج في إطار حرص الهيئة على الاستثمار في كوادرها البشرية، وتزويد موظفيها بالأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فعالين في استشراف وصنع المستقبل، ومواكبة المستجدات والتغييرات المتسارعة لمواصلة مسيرة تميز الهيئة وريادتها العالمية.





وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: نستلهم خطط عملنا من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونسعى لتحقيق مبادرة دبي 10X التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بـ 10 سنوات عبر الابتكار الحكومي. وانسجاماً مع رؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، نولي أهمية بالغة للابتكار ونعتبره ركيزة أساسية لتطوير خدماتنا ومبادراتنا واستراتيجياتنا وخطط عملنا، لتعزيز تنافسية الهيئة وسعادة كافة المعنيين. وتعتبر الهيئة واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية المبتكرة على مستوى العالم. ومن خلال «ديوا الرقمية»، ذراعها الرقمية، تعمل الهيئة على إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحول إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، لتكون دبي أول مدينة تقدم خدمات الكهرباء والمياه بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.



ويذكر أن الإنجازات التي حققتها الهيئة في مجال أتمتة العمليات الروبوتية أتاحت لها الفوز بإحدى جوائز قمة الأفكار الأمريكية 2021. كما فازت الهيئة بواحدة من جوائز الدورة الـ 13 من جوائز «جولدن بريدج للأعمال والابتكار 2021» ومقرها مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

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