بحث التعاون الدفاعي مع كوريا الجنوبية

المصدر: أبوظبي - وام

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ترأس معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وفداً من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع، خلال زيارته لجمهورية كوريا الجنوبية تلبية لدعوة رسمية من سوه ووك وزير الدفاع الكوري.



وتأتي الزيارة استكمالاً لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة العليا الـ 9 بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث ناقش الطرفان خلال الاجتماع أهمية تعزيز سبل التعاون في المجال الدفاعي والصناعات الدفاعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين.



وتناول الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة، وصون السلم والأمن الدوليين. وأكد معالي البواردي خلال الزيارة أهمية وعمق العلاقة التي تربط البلدين خلال العقود الماضية في شتى المجالات، ولا سيما التي تعنى بالجوانب العسكرية والصناعات الدفاعية.



كما أكد معاليه خلال اللقاء متانة وخصوصية العلاقة التي تجمع البلدين الصديقين، وحرص القيادة الرشيدة للدولة على دعم وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب العسكري وتبادل الخبرات الفنية والتقنية بما يدعم قطاع الصناعات الدفاعية التي تشهد تحولاً نوعياً خلال السنوات القليلة الماضية، معرباً عن تطلعاته لتطوير هذه العلاقة لآفاق أرحب وأوسع بما يحقق تطلعات القيادة في البلدين، ويعزز مكانتهم كشريكين وحليفين استراتيجيين.

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