عمار النعيمي يكرّم الفائزين بجائزة عجمان للتميز الحكومي

المصدر: عجمان - وام

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كرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الفائزين بجائزة عجمان للتميز الحكومي، في دورتها التقييمية الخامسة، خلال الحفل الذي نظمه برنامج عجمان للتميز بمشاركة الدوائر الحكومية كافة في الإمارة. كما أعلن سموه خلال الحفل، الذي أقيم في نادي الجولف بمنطقة الزوراء، عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان «جائزة عجمان للمجتمع»، وتهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع على المساهمة في تطوير الخدمات والارتقاء بها إلى أعلى درجات الجودة والتميز.



وأكد سموه أن الهدف من تكريم الفائزين من الدوائر بجائزة عجمان للتميز الحكومي، هو منحهم فرصة للتطوير والتحسين وضمن الرؤية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة عجمان، والتي تحرص على أن تكون مساهماً في التنمية بما يجسد التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.



عطاءات



وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: إن حكومتنا علمتنا أن لا مكان للمستحيل، لذا تمضي حكومة عجمان بعزيمة وبهمة عالية لتحقيق رؤيتها التي تكبر كل يوم بعطاءات وإنجازات الجهات والمؤسسات فيها. وأشاد سموه بالجهود والعمل الجاد لمؤسساتنا الحكومية للتميز بمبادرات وبرامج وخدمات تراعي أفضل المعايير المحلية والعالمية، مؤكداً أن هذا الحفل يعد محطة في مسيرة التميز لنهنئ المكرمين على إنجازاتهم، ونتطلع من الجميع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات بمزيد من الإصرار.



وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: إن الوالد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، علمنا أن التميز الحقيقي هو التميز في خدمة الناس والرغبة في تحقيق نتائج ترتقي بمستوى جودة حياة الناس اليومية، موجهاً سموه الجهات الحكومية بالتركيز في المرحلة القادمة على تصميم خدمات حكومية بناء على حاجة المجتمع وتوقعاته وتطوير نظم عمل وسياسات مرنة وعادلة تراعي تحقيق توازن يساهم في ازدهار الاقتصاد والحفاظ على المكتسبات المجتمعية. وشدد سموه على ضرورة إحداث نقلة نوعية في كفاءة العمل الحكومي بخدمات وإجراءات أفضل وبتكلفة أقل لتكون إمارة عجمان بيئة مستقرة ومشجعة للأعمال توفر أرقى معايير المدن الحديثة لقاطنيها. كما وجه سموه الجهات الحكومية بأن يكون مجتمع الإمارة حاضراً في الاجتماعات الحكومية ومشاركاً فاعلاً في ورش العمل .

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