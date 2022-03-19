27.8 مليون درهم زكاة مال تلقتها «دبي الخيرية» 2021

المصدر: دبي - البيان

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كشفت إحصائية جديدة لجمعية دبي الخيرية، تلقيها 27 مليوناً و 850 ألف درهم زكاة أموال العام الماضي، استفاد منها قرابة ثلاثة آلاف أسرة، حصلت على نصيبها وفق الضوابط الشرعية.



يأتي ذلك في وقت أكدت فيه الجمعية جاهزيتها لتلقي زكاة المحسنين وأهل الخير هذا العام ضمن مشاريع حملتها الرمضانية التي أطلقتها قبل عدة أيام مستهدفة جمع 160 مليون درهم، منها 35 مليوناً من أموال زكاة المحسنين، التي يخرجونها امتثالاً لأوامر الله، وتجسيداً لمبادئ التكافل الاجتماعي، بزيادة متوقعة بنحو 6 ملايين درهم عن العام الماضي.



وقال خالد العلماء، أمين السر العام للجمعية، إن «دبي الخيرية» تفتح أبوابها لاستقبال الزكاة والتبرعات الأخرى، عبر عدة قنوات من بينها واتساب؛ الموقع الإلكتروني للجمعية، الحوالات البنكية والبطاقات الإلكترونية بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة من المتبرعين، وتوفير التبرع لحزمة كبيرة من المشاريع التنموية والإغاثية.



في المقابل أكد العلماء أن الجمعية تراعي الدقة والمصداقية في كل أعمالها الخيرية والإنسانية، متوجهاً بالشكر إلى المزكين ممن أخرجوا زكاة أموالهم من خلال الجمعية، سواء هذا العام أو في الأعوام الماضية، والتي كان لها كبير الأثر في دعم مشروع الزكاة وإنعاش موارد الجمعية.



وأكد الحرص على إعادة توجيه أموال الزكاة التي سيتم جمعها من الحريصين على أداء الفريضة، لدعم المستحقين من ذوي الدخل المحدود والحالات الإنسانية الحرجة، بما يساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية والتخفيف عنهم.

الصرف بالأرقام



وأظهرت الإحصائيات المتعلقة بصرف أموال الزكاة على المستحقين العام الماضي، أن قرابة 44 % من أموال الزكاة التي حصلتها الجمعية ذهبت لمساعدة الأسر المحتاجة في تسديد مستحقات إيجارات السكن، و36 % لتسديد رسوم دراسية، و 9% مساعدات علاج، و 9% مساعدات اجتماعية مثل الزواج ودعم مالي وتوفير أجهزة كهربائية، وأخيراً قرابة 7% لتسديد فواتير الكهرباء للحالات المحتاجة.



حملة الموسم



وكانت جمعية دبي الخيرية أطلقت الأسبوع الماضي حملتها الرمضانية الموسمية، مستهدفة تحقيق إيرادات من التبرعات وزكاة المال بنحو 160 مليون درهم في أربعة شهور، لخدمة مشاريع محلية وخارجية، منها 80 مليوناً لبناء مساجد، و20 مليوناً أخرى لحفر آبار مياه، و35 مليوناً زكاة مال، إضافة إلى مشاريع أخرى صحية وتعليمية وتنموية، سيتم تنفيذها في أكثر من 19 دولة.

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