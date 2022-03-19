طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد خلال الأيام المقبلة طقس رطب وغائم جزئياً ومغبر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وذكر المركز أن طقس اليوم سيكون معتدل الحرارة نهاراً ومائل للبرودة ليلاً - صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً على بعض المناطق نهاراً. والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً نهاراً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة ، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س. والبحر: شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

أما غدا الأحد، فيكون الطقس رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية – صحو إلى غائم جزئي أحياناً - ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والبحر مضطرب غرباً نهاراً يصبح متوسط إلى خفيف الموج ليلاً في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

ويوم الاثنين يسود الطقس ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو و غائم جزئي أحياناً على بعض المناطق – ارتفاع آخر في درجات الحرارة. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الثلاثاء يكون الطقس رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو و غائم جزئي أحياناً على بعض المناطق. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

واخير يوم الأربعاء، يكون الطقس حار نهاراً و صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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