صندوق الزكاة: اعتماد 15.7 مليون درهم لــ 909 أسر

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أعلن صندوق الزكاة، في إحاطة إعلامية، اعتماد لجنة الصرف في اجتماعها الأخير، أن إجمالي مبالغ الزكاة خلال ثلاثة أسابيع بلغ 15 مليوناً و 700 ألف درهم، توزعت على 14 مشروعاً معتمداً، وصرفت للأسر المستحقة من المواطنين والمقيمين البالغ عددهم 909 أسر.

وتفصيلاً، شملت المشاريع مشروع دعم ضعاف الدخل الذي شمل 261 أسرة وتم صرف 6 ملايين و300 ألف درهم، ومشروع المطلقات، حيث شمل 74 أسرة مستفيدة، وتم صرف مليونين و600 ألف درهم، ومشروع الطوارئ والأزمات شمل 112 أسرة مستفيدة، وتم صرف مليون و 790 ألف درهم، ومشروع طلبة الجامعات وشمل 76 طالباً جامعياً وتم صرف 900 ألف درهم، ومشروع إعانة العاطلين عن العمل وشمل 81 أسرة مستفيدة وتم صرف 800 ألف درهم، ومشروع طلبة العلم «المدارس» الذي شمل 133 طالباً وتم صرف 630 ألف درهم، ومشروع الأسر المتعففة «تحسبهم أغنياء» وشمل 27 أسرة مستفيدة وتم صرف 600 ألف درهم، ومشروع أسر السجناء وشمل 18 حالة وتم صرف 570 ألف درهم، ومشروع المسلمين الجدد «أمتي» وشمل 78 حالة وصرف لهم 390 ألف درهم، ومشروع المرضى «أجر وعافية» وشمل 19 حالة وتم صرف 370 ألف درهم، ومشروع كبار المواطنين والمقيمين وشمل 19 حالة وتم صرف 430 ألف درهم، ومشروع الأيتام والأرامل وشمل 5 أسر مستفيدة صرف لهم 132 ألف درهم، ومشروع أصحاب الهمم وشمل 4 حالات مستفيدة صرف لها 100 ألف درهم، ومشروع المنكوبين «فزعة» وشمل أسرتين مستفيدتين صرف لها 16 ألف درهم.



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