محمد بن راشد يستقبل بشار الأسد في دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرئيس السوري بشار الأسد، في دبي، في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأكد سموه، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات حريصة على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البنّاء مع سوريا، ورصد الفرص التي يمكن من خلالها دفع أوجه التعاون المختلفة قُدماً بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وذلك حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر».

وأعرب سموه عن خالص أمنياته لسوريا الشقيقة وشعبها الكريم أن يعم الأمن والسلام أرجاءها كافة، وأن يسودها وعموم المنطقة مقومات الاستقرار والازدهار بما يعود على الجميع بالخير والنماء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز